В Челябинске не могут определить число задержанных на акциях

Челябинские участники акции сообщают в соцсетях, что их отпускают домой после составления протоколов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Данные различных источников по задержанным в ходе несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Челябинске и Магнитогорске разошлись. При этом правозащитники и сторонники блогера дают цифры меньшие, чем собеседники URA.RU в правоохранительных структурах и органах власти.

Так, по данным правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо» в отделах полиции Челябинска находятся минимум 26 задержанных, в Магнитогорске — 22 человека. При этом двое магнитогорцев — парень и девушка, останутся в полиции до утра. Последняя озвученная челябинским штабом Навального цифра — до 30 задержанных. Ранее региональный омбудсмен Юлий Сударенко приводила для Челябинска цифру в 128 задержанных, включая 16 несовершеннолетних. По Магнитогорску данных пока нет. По словам задержанного и отпущенного впоследствии фотокорреспондента URA.RU Ильи Московца, в автозаке с ним находилось до 10 человек. В силовых структурах отказались от официальных комментариев по числу задержанных.

По итогам акций 23 января, согласно данным источников в силовых структурах, задержали 39 челябинцев (в том числе девять несовершеннолетних) и пять магнитогорцев. Если транспортный коллапс в прошлую субботу стал поводом для административного ареста, то по итогам созданного 31 января участниками акции затора на улице Энгельса возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения). Фигурантов в нем пока нет. Численность участников акций недельной давности в Челябинской области составила от 1,5 тысячи до 3,3 тысячи человек. Нынешние шествия собрали порядка 1,6 тысячи участников.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране стали арест Навального (за нарушение условий испытательного срока после условного приговора от 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его фильм о «дворце Путина» в Геленджике. Ролик на YouTube, по данным платформы, увидели более 100 млн зрителей, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.