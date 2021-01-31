У чиновницы челябинского минздрава арестовали имущество

Цена арестованного имущества в разы превышает сумму полученной взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Имущество начальника управления лекарственного обеспечения Челябинской области Арины Устюговой на сумму в 4,6 млн рублей арестовано, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Чиновница признала вину в получении крупной взятки от представителей фармацевтической компании, ее дело направлено в суд.

«Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме. В ходе производства по делу на имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 млн рублей наложен арест», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

В декабре 2020 года Устюгова получила 512 тысяч рублей от регионального коммерческого менеджера компании «Джонсон и Джонсон» и была задержана полицией. В ответ женщина предоставила информацию о числе и персональных данных пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), которые нуждаются в препарате «Спинраза». Объемы закупок препарата, которые проводятся в регионе за счет бюджета, по итогам прошлого года оценивались примерно в 400 млн рублей.

С момента расследования Устюгову отстранили от работы, она находится под домашним арестом. Решается вопрос об ее увольнении.