В ЯНАО в огне погибли два человека

Пожар унес жизни мужчины и женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лабытнанги 31 января горело деревянной общежитие — погибли мужчина и женщина, еще трое пострадали. Причины пожара пока не известны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

«Огнем повреждены стены и потолок в одной из квартир дома на общей площади 20 квадратных метров, закопчены стены и потолок общего коридора на площади 144 квадратных метра. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Его сотрудники устанавливают причины и обстоятельства гибели лабытнангцев, уточняется на сайте ведомства.

До этого URA.RU сообщало о пожаре, который произошел днем ранее — 30 января в Губкинском. В нем пострадали двое мужчин — они были доставлены в больницу. Также за минувшие двое суток было еще несколько пожаров в жилых многоквартирных домах в Ямальском, Пуровском и Тазовском районах.