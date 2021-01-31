Начальник Росреестра в Кургане заподозрен в присвоении миллионов

В Кургане арестовали начальника областного Росреестра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Арест главы курганского Росреестра Олега Молчанова

Начальник Росреестра по Курганской области Олег Молчанов подозревается в присвоении 200 млн рублей по договору аренды здания. Такая информация была озвучена в Курганском городском суде, где обвиняемого арестовали на два месяца, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Между управлением Росреестра по Курганской области и ИП Нифтуллаевым заключены договоры аренды здания, расположенного на улице Бурова-Петрова, 98, за что Молчанов, возможно, незаконно получает денежное вознаграждение в размере 10% от арендной платы, что повлекло причинение бюджету ущерба в 200 млн рублей», — озвучил в суде следователь.

По версии обвинения, договоры аренды заключались с 2015 по 2020 год. Документы якобы оформлялись частично официально. «Это может указывать на получение Молчановым взяток, а также (с учетом периода действия договоров аренды) — на превышение должностных полномочий», — зачитал силовик на суде по избранию меры пресечения.

Также в суде были озвучены характеристики на Молчанова от коллег. Они в показаниях заявляли, что руководитель угрожал увольнением и вел себя агрессивно. «Но подчиненные часто недовольны руководителями. Это не значит, что его надо арестовать», — сказала адвокат обвиняемого, указывая, что Молчанова необходимо отпустить под домашний арест.

Обвиняемый, когда ему предоставили слово, заявил: «Я сутки в камерах. Сам работал в полиции. Меня унижает уголовное преследование. Зачем это все?» После Молчанов не смог ничего сказать из-за нервного срыва. Судья был вынужден объявить перерыв, но позже вынес решение об аресте на два месяца. 29 января источники URA.RU сообщили об обысках в здании управления Росреестра по Курганской области.

По открытым данным, речь может идти об аренде здания на три года. Стоимость контракта достигла 80,7 млн рублей.

Договор аренды Росреестра с курганским предпринимателем может стать предметом уголовного преследования начальника управления Олега Молчанова Фото: скрин с сайта СБИС