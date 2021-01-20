Юрист МГУ обосновал задержание Навального

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Алексей Навальный в Люблинском суде. Москва, навальный алексей
Леонид Головко отметил, Алексей Навальный может получить реальный срок вместо условного наказания из-за того, что скрывался от ФСИН Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Сотрудники ФСИН заключили под стражу блогера Алексея Навального из-за того, что он скрывался от контроля силовиков во время условного осуждения с испытательным сроком. Об этом URA.RU сообщил доктор юридических наук, завкафедрой уголовного процесса в МГУ, профессор Леонид Головко, проанализировав действия ведомства.

«Если осужденный не выполняет свои обязанности [в рамках условного осуждения (часть 3 статьи 73 УК РФ — прим. ред.)], то начальник соответствующей уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении реального наказания», — рассказал Головко. По его словам, ФСИН более 30 дней не удавалось выяснить местонахождения Навального, поэтому в соответствии с частью 6 статьи 190 УИК РФ его условный срок должен быть заменен на реальное наказание.

Также Головко подчеркнул, что Навальный не арестован, а заключен под стражу до принятия судом решения об отмене условного срока. Юрист подчеркнул, что дело блогера ведется в рамках закона. При этом Головко отметил, что ФСИН была толерантна к блогеру, который несколько лет свободно путешествовал. «Я с трудом могу представить условно осужденного, который столь же спокойно разъезжал бы несколько лет по России», — рассказал юрист. Также он подчеркнул, что нахождение Навального в Германии во второй половине 2020 года не укладывается в условия его наказания.

Юрист отметил, что место проведения заседания определяет суд. В данном случае он принял решение рассмотреть дело Навального в полицейском участке. Головко подчеркнул, что некоторые судебные заседания в РФ проводились по видеоконференции.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве после возвращения из Германии, где он находился с сентября 2020 года. 18 января блогера заключили под стражу на 30 суток, которые он отбывает в СИЗО №1 в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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