Губернатор решил, кто достоин выбирать мэра Перми

Конкурс по отборку кандидатов на должность главы завершится 18 марта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил, кто будет оценивать претендентов на должность главы Перми. В конкурсную комиссию по отбору кандидатов войдут не чиновники, а отраслевые специалисты и общественники. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к политическим кругам региона.

«По инициативе Махонина кандидатов на должность мэра будут оценивать не чиновники, а отраслевые специалисты и общественники», — указал источник. Отмечается, что в состав конкурсной комиссии от главы края вошли вице-премьер краевого правительства Александр Борисов, глава администрации губернатора Леонид Политов, гендиректор «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПАО ПНППК) Алексей Андреев, директор Пермского филиала НИУ ВШЭ Галина Володина, врио ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников, эколог Юрий Хохлов. В правительстве региона воздержались от комментариев по этой теме.

Источник URA.RU в администрации главы края пояснил, что решение Махонина продиктовано желанием «включить в состав комиссии профессионалов». Первое заседание конкурсной комиссии состоится 1 февраля. Ранее стало известно, что в ее состав вошли 12 человек. Город в ней представляют временно исполняющий полномочия спикера Пермской гордумы Дмитрий Малютин, депутаты Наталья Рослякова, Василий Кузнецов, Наталья Мельник, Александр Филиппов и Арсен Болквадзе.

Документы на участие в конкурсе будут приниматься со 2 февраля по 4 марта. Отбор кандидатур завершится 18 марта. Принять участие в конкурсе изъявили желание градозащитник Денис Галицкий, координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, бизнесмен Александр Репин, руководитель сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский и и. о. мэра Перми Алексей Демкин.