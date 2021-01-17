Определился первый претендент на должность мэра Перми

Градозащитник Денис Галицкий может стать первым кандидатом в мэры Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Пермский общественник Денис Галицкий собирается стать кандидатом на должность главы краевой столицы. Об этом он сам рассказал URA.RU. Галицкий стал первым, кто публично обозначил свое желание принять участие в конкурсе.

«Любая конкуренция повышает качество продукции. У меня будут серьезные аргументы, чем надо заниматься [мэру Перми]. Если кандидат один, то он может сказать [в своей программе] любую чушь. Если кандидатов несколько, то придется реагировать», — объяснил URA.RU свое желание участвовать в конкурсе по выборам мэра Перми Галицкий.

В то же время Галицкий говорит, что не верит в то, что может победить, поскольку будущего мэра выбирают не пермяки, а конкурсная комиссия. «Я думаю, что такой активист, специализирующийся на вопросах градостроительства, хочет эти вопросы как-то актуализировать, обратить на них внимание», — пояснила URA.RU цель участия Галицкого в конкурсе политический консультант Людмила Ознобишина.

Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Перми пройдет 18 марта в 15:00. Документы на участие в нем принимаются со 2 февраля по 4 марта включительно. Со всеми кандидатами проведут индивидуальное собеседование, а также они должны будут представить свою программу развития города. Сейчас исполняющим обязанности главы Перми является Алексей Демкин. Предыдущий мэр Дмитрий Самойлов ушел в отставку и трудоустроился в краевом правительстве.