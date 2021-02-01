На фонд Ельцина подали в суд в юбилей первого президента России

«Президентский центр Б.Н. Ельцина» не оплачивал работы по техническому обслуживанию Ельцин Центра Фото: Анна Майорова © URA.RU

ООО «Управляющая компания „Центр“» (Екатеринбург) требует с фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург) компенсацию за неоплаченные работы по техническому обслуживанию Ельцин Центра в период пандемии. Данные об иске содержатся в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Иск к юридическому лицу, представляющему Ельцин Центр, был подан 1 февраля — в юбилей первого президента России Бориса Ельцина. Первое заседание по делу пока не назначено. Сумма иска — 2,5 млн рублей.

Адвокат УК «Центр» Роман Речкин в беседе с URA.RU уточнил, что требования касаются неоплаченных работ по договорам на техническое обслуживание Ельцин Центра. «Половина здания принадлежит Агоре-Центру и фонду. Услуги оказаны в июне и июле, но не оплачены. Остался кусочек», — рассказал он. Речкин также уточнил, что подача искового заявления 1 февраля не носит никакого символического значения. «У нас есть бизнес-процессы. Проанализировали документы, оформили исковое заявление, получили оплату госпошлины и сразу завели иск», — объяснил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Ельцин Центра, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что управляющая компания «Центр»» (Екатеринбург) подала иск к ООО «Агора-центр» (Москва, имеет долю в Ельцин-Центре) на 15,5 млн рублей. Поводом так же стали неоплаченные работы по техническому обслуживанию здания в период пандемии. Кроме того, из-за закрытия на карантин Ельцин Центра (с 23 марта по 1 августа) часть сотрудников перевели на четырехдневку, сократив им зарплату на 20%.