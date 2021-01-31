Активисту курганского штаба Навального ужесточили наказание

Никиту Талыкова (справа) дважды арестовывали на 10 суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Сотрудника курганского штаба Алексея Навального Антона Талыкова арестовали на десять суток. Ранее его арестовали на тот же срок. Об этом 1 февраля в соцсетях сообщил местный штаб Навального. Это второе по строгости наказание для организаторов несанкционированных акций 2021 года в регионе.

«Сотруднику нашего штаба Антону Талыкову дали еще 10 суток административного ареста. На этот раз за организацию акции протеста 31 числа», — рассказали в штабе. Они отметили, что всего его наказали на 20 суток.

В Курганском городском суде подтвердили информацию по новому аресту. Талыкова арестовали на десять суток за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Талыков был последним задержанным из четырех сотрудников местного штаба Навального. Предыдущих трех задержали до несанкционированной акции, которая прошла 23 января. Сотрудники штаба Никита Ильин и Софья Лопатина уже вышли на свободу. Им назначили девять и восемь суток ареста соответственно. Координатора местного штаба Алексея Шварца арестовали на 30 суток.

Участникам несанкционированной акции 31 января назначили наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа или 20 часов обязательных работ. По данным правоохранительных органов, на несанкционированные акции в Кургане 23 января пришли 110 человек, 31 января — 32. По данным организаторов, 23 января было около 500 человек. В двух акциях были задержаны 30 человек.