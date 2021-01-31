В Кургане осудили задержанных на митинге за Навального

В суде при определении наказания судья и нарушитель отсмотрели видео с места задержания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Курганском городском суде прошли заседания по назначению административного наказания участникам незаконного митинга 31 января в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом URA.RU рассказал адвокат Яков Сидоров.

«Всем участникам назначено наказание [по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ „Незаконное участие в митинге, шествии“] 20 тысяч рублей штрафа или 20 часов обязательных работ», — пояснил Сидоров. С его слов, на митинге присутствовала женщина, которую задержали с ершиком в руках. Она кричала оскорбления в отношении президента страны. «Мы опасались, что ей могут вменить организацию протеста, но привлекли тоже по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ», — пояснил адвокат.

1 февраля суд назначил наказание по стримеру, который снимал незаконный митинг, Евгению Жукову. Свою вину он не признал: «Я ничего не нарушал, проводил трансляцию с места, где должно было состояться шествие. Подошел к сотрудникам полиции задать вопрос. После чего они не ответили, проводили в автозак», — пояснил Жуков. Суд определил ему наказание в виде 20 часов общественных работ, передает корреспондент URA.RU.

В УМВД России по Курганской области сообщили, что в акции 31 января приняли участие 32 человека. Акция протеста возле кинотеатра «Россия» в Кургане была не согласована. Поводом для акции стал арест блогера Алексея Навального, а также его фильм о дворце, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем строения.

23 января в Кургане на незаконной акции протеста, по данным силовиков, присутствовало 110 участников. Сторонники Навального говорили о 500 гражданах. 20 человек тогда задержали, пятерых арестовали (суды арестовали пятерых на срок от 8 до 30 суток).