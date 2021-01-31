31 января 2021
30 января 2021

Пермским прокурорам и всего ПФО представят нового руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, прокурор, проверка, погоны, работники прокуратуры
Источник: замгенпрокурора Николая Шишкина представят коллективу в Нижнем Новгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В управлении генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе готовятся к представлению нового куратора. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Коллективу должны представить замгенпрокурора Николая Шишкина, который до этого курировал прокуратуры Сибирского федерального округа.

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«В планах есть такое [представление Шишкина] мероприятие», — сообщил URA.RU инсайдер. При этом дата представления не называется. На сайте управления генпрокуратуры РФ в ПФО Шишкин уже значится в числе руководителей.

В пресс-службе управления не стали комментировать URA.RU данную информацию. В пресс-службе генпрокуратуры РФ попросили направить запрос. На момент публикации ответ из надзорного органа не поступил.

URA.RU рассказывало про кадровые перестановки в генпрокуратуре РФ. В начале января куратор приволжских прокуроров Сергей Зайцев занял аналогичную должность в Уральском федеральном округе, а куратор прокуроров Сибири Шишкин перешел на работу в ПФО. Ранее он возглавлял прокуратуру Воронежской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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