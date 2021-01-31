Пермским прокурорам и всего ПФО представят нового руководителя

Источник: замгенпрокурора Николая Шишкина представят коллективу в Нижнем Новгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В управлении генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе готовятся к представлению нового куратора. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Коллективу должны представить замгенпрокурора Николая Шишкина, который до этого курировал прокуратуры Сибирского федерального округа.

«В планах есть такое [представление Шишкина] мероприятие», — сообщил URA.RU инсайдер. При этом дата представления не называется. На сайте управления генпрокуратуры РФ в ПФО Шишкин уже значится в числе руководителей.

В пресс-службе управления не стали комментировать URA.RU данную информацию. В пресс-службе генпрокуратуры РФ попросили направить запрос. На момент публикации ответ из надзорного органа не поступил.

URA.RU рассказывало про кадровые перестановки в генпрокуратуре РФ. В начале января куратор приволжских прокуроров Сергей Зайцев занял аналогичную должность в Уральском федеральном округе, а куратор прокуроров Сибири Шишкин перешел на работу в ПФО. Ранее он возглавлял прокуратуру Воронежской области.