Голикова назвала число россиян с ВИЧ

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова отметила, что в 2020 году, в сравнении с 2019-м, снизилось число умерших с ВИЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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В России проживают более 1,1 миллиона человек с ВИЧ. Такую цифру привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В России на 31 декабря 2020 года — это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже — зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ», — цитирует Голикову РИА «Новости». Она подчеркнула, что по данным Роспотребнадзора, ВИЧ считается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний.

По словам Голиковой, за 2017—2019 годы число впервые выявленных лиц с ВИЧ снизилось почти на 7%. Кроме того, добавила вице-премьер РФ, в 2020 году в сравнении с 2019-м на 4,3% снизилось число умерших с ВИЧ. Основной причиной смерти у людей с этой инфекцией является туберкулез, уточнила Голикова. Она добавила, что средний возраст умерших составил 39 лет.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года, передает RT. Тем временем канадский ученый, профессор из Университета Шербрука Жак Пепин выдвинул новую версию о нулевом ВИЧ-пациенте. Он предположил, что первый случай заражения ВИЧ-инфекцией был во время Первой мировой войны, уточняет агентство Nation News.

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Ссылки по теме
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