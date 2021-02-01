Голикова назвала число россиян с ВИЧ

В России проживают более 1,1 миллиона человек с ВИЧ. Такую цифру привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В России на 31 декабря 2020 года — это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже — зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ», — цитирует Голикову РИА «Новости». Она подчеркнула, что по данным Роспотребнадзора, ВИЧ считается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний.
По словам Голиковой, за 2017—2019 годы число впервые выявленных лиц с ВИЧ снизилось почти на 7%. Кроме того, добавила вице-премьер РФ, в 2020 году в сравнении с 2019-м на 4,3% снизилось число умерших с ВИЧ. Основной причиной смерти у людей с этой инфекцией является туберкулез, уточнила Голикова. Она добавила, что средний возраст умерших составил 39 лет.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года, передает RT. Тем временем канадский ученый, профессор из Университета Шербрука Жак Пепин выдвинул новую версию о нулевом ВИЧ-пациенте. Он предположил, что первый случай заражения ВИЧ-инфекцией был во время Первой мировой войны, уточняет агентство Nation News.
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