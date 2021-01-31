При существующем раскладе, Дмитрий Вяткин гарантированно переизберется в парламент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин и вице-спикер заксобрания области Олег Голиков станут четвертым и пятым номерами избирательного списка челябинской «Единой России» на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах.

«Вяткин и Голиков получат четвертое и пятое место собственно. Это абсолютно проходные места, учитывая, что лидер регионального списка „ЕР“ — губернатор Алексей Текслер, в федеральный парламент не пойдет. Почти наверняка так же поступят второй и третий номера», — пояснил собеседник URA.RU.

«Мне пока не поступало предложения участвовать в праймериз по спискам от области. Если поступит — рассмотрю. Предложат остаться здесь и работать в Челябинске — останусь», — заявил Голиков URA.RU. «Баллотироваться в Госдуму собираюсь. Попадание в партийный избирательный список невозможно без участия в предварительном партийном голосовании», — сказал URA.RU Вяткин.

«Все решится на праймериз. Сейчас ведутся консультации и по этому вопросу, и по тому, кто войдет в лидирующую тройку», — заявил URA.RU вице-губернатор региона и первый замсекретаря реготделения «ЕР» Анатолий Векшин, который руководит избирательной кампаний единороссов.

О том, что Текслер возглавит избирательный список челябинских единороссов, он заявил URA.RU 24 декабря 2020 года на итоговой пресс-конференции. При этом с октября того же года глава области является и лидером региональной организации партии власти.