Минтруд подготовил план по индексации пенсий работающим россиянам

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Правительство РФ должно предоставить доклад во вопросу индексаций выплат работающим пенсионерам президенту Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Министерство труда и социальной защиты РФ направило свои предложения по индексации выплат работающим пенсионерам в правительство страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке», — приводит слова из ответа ведомства РИА «Новости». Там отметили, что именно кабмин представляет президенту РФ доклад по вопросу индексаций выплат работающим пенсионерам.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны предоставить ему предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. В Совете Федерации предположили, что эта индексация может составить около девяти миллиардов рублей, пишет агентство Nation News. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что пенсии в России в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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