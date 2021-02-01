Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за рисков распространения нового штамма коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля из-за рисков распространения нового штамма COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Действие ограничений будет продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией до 1 февраля. В середине декабря британские власти заявили, что в ходе второй волны эпидемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из тысячи зараженных «британским» штаммом умирает на 3-4 человека больше, чем от классического варианта COVID-19.