01 февраля 2021

В ВШЭ объяснили увольнение педагога, арестованную за митинги

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Студентам вуза читать лекции будет другой педагог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) расторгло контракт с преподавателем Анной Велликок, так как она не является штатным сотрудником вуза. Педагога арестовали 30 января на 14 суток из-за ретвита о незаконном митинге 23 января.

«Анна Велликок не является штатным работником НИУ ВШЭ… привлекалась университетом по гражданско-правовому договору для чтения краткого курса в магистратуре, и этот договор был рассчитан на один модуль», — цитирует пресс-службу ВШЭ РИА «Новости».

В вузе Велликок должна была провести лекции 3, 4, 10 и 11 февраля, однако из-за ареста она не сможет прибыть в университет. В ВШЭ подчеркнули, что перенос занятий на более поздний срок «невозможен из-за интенсивности учебного плана». «Университет вынужден расторгнуть договор, заведомо неисполнимый со стороны исполнителя», — заявили в пресс-службе ВШЭ. Там подчеркнули, что курс лекций для студентов проведет другой преподаватель.

В минувшее воскресенье в Москве, Петербурге и других городах РФ прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. Такие же незаконные акции прошли неделей ранее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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