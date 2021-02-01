Создатели «Ералаша» раскрыли судьбу шоу после смерти Грачевского

Останавливать выпуск шоу после смерти Бориса Грачевского не планируется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После гибели художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского шоу продолжит выходить. Однако теперь ему срочно нужно найти спонсоров, заявил продюсер журнала Аркадий Григорян.

«Если не найдем спонсора в ближайшее время, будем снимать за счет собственных средств. <…> остановка проекта даже не обсуждается», — объяснил Григорян в беседе с РБК. Стоимость детских киносъемок обходится вдвое дороже обычных, уточнил продюсер. При этом в 2020 году Минкульт РФ перестал помогать шоу с финансированием. Поэтому для начала создания новых сюжетов приходится срочно искать спонсора.

Формат после гибели Грачевского не изменится. Видео будут длиться две-три минуты и транслироваться на ТВ, в YouTube и TikTok.

71-летний создатель Ералаша Грачевский умер 14 января из-за осложнений, связанных с коронавирусом, пишет телеканал « Царьград ». Прощание с ним состоялось 17 января, на церемонию пришло много знаменитостей. Вдова Грачевского позже призналась, что тяжело переносит смерть мужа, уточняет агентство Nation news.