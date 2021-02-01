Создатели «Ералаша» раскрыли судьбу шоу после смерти Грачевского

После гибели художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского шоу продолжит выходить. Однако теперь ему срочно нужно найти спонсоров, заявил продюсер журнала Аркадий Григорян.
«Если не найдем спонсора в ближайшее время, будем снимать за счет собственных средств. <…> остановка проекта даже не обсуждается», — объяснил Григорян в беседе с РБК. Стоимость детских киносъемок обходится вдвое дороже обычных, уточнил продюсер. При этом в 2020 году Минкульт РФ перестал помогать шоу с финансированием. Поэтому для начала создания новых сюжетов приходится срочно искать спонсора.
Формат после гибели Грачевского не изменится. Видео будут длиться две-три минуты и транслироваться на ТВ, в YouTube и TikTok.
71-летний создатель Ералаша Грачевский умер 14 января из-за осложнений, связанных с коронавирусом, пишет телеканал «
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