16 января 2021

В Москве прощаются с Борисом Грачевским. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания с художественным руководителем Ералаша, режиссером Борисом Грачевским. Москва
Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Десятки людей пришли проститься с художественным руководителем «Ералаша», режиссером Борисом Грачевским. Церемония прощания проходит в Дом кино в Москве.

Гроб установлен на сцене в окружении цветов и венков. На большом экране показывают фотографии Грачевского, на многих из них он запечатлен со своими друзьями и коллегами.

Проститься с Грачевским пришли друзья, коллеги и поклонники творчества. Среди них — шоумен Гарик Харламов, врач и телеведущая Елена Малышева, актер Станислав Садальский и другие.

В декабре Борис Грачевский рассказал журналистам, что у него диагностирован COVID-19. Тогда он заявил, что чувствует себя нормально, тогда его беспокоило лишь то, что нельзя выходить на улицу. 31 декабря стало известно, что режиссера перевели в реанимацию. 14 января Грачевский скончался на 72-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с художественным руководителем Ералаша, режиссером Борисом Грачевским. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Церемония прощания с художественным руководителем Ералаша, режиссером Борисом Грачевским. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Церемония прощания с художественным руководителем Ералаша, режиссером Борисом Грачевским. Москва
На церемонию прощания с Борисом Грачевским приехал Гарик Харламов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Церемония прощания с художественным руководителем Ералаша, режиссером Борисом Грачевским. Москва
Попрощаться с режиссером пришла Елена Малышева
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Церемония прощания с художественным руководителем Ералаша, режиссером Борисом Грачевским. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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