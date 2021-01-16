Десятки людей пришли проститься с художественным руководителем «Ералаша», режиссером Борисом Грачевским. Церемония прощания проходит в Дом кино в Москве.
Гроб установлен на сцене в окружении цветов и венков. На большом экране показывают фотографии Грачевского, на многих из них он запечатлен со своими друзьями и коллегами.
Проститься с Грачевским пришли друзья, коллеги и поклонники творчества. Среди них — шоумен Гарик Харламов, врач и телеведущая Елена Малышева, актер Станислав Садальский и другие.
В декабре Борис Грачевский рассказал журналистам, что у него диагностирован COVID-19. Тогда он заявил, что чувствует себя нормально, тогда его беспокоило лишь то, что нельзя выходить на улицу. 31 декабря стало известно, что режиссера перевели в реанимацию. 14 января Грачевский скончался на 72-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище.
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