Доступ в монастырь «Шедруб Линг» будет открыт с пятницы по воскресенье Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Община буддистов решила принять условия с ЕВРАЗом и покинуть монастырь «Шедруб Линг» на горе Качканар в Свердловской области на время проведения горных работ. Как сообщил URA.RU вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько, таковы итоги общего собрания общины, состоявшегося 1 февраля.

«С понедельника по четверг (еженедельно) планируется передача сооружений под охрану ЕВРАЗ. Община обратилась с просьбой согласовать с ЕВРАЗом и дать время до конца недели на вывоз имущества из сооружений на горе Качканар в поселок Косья. С 8 февраля начать передачу сооружений под охрану», — рассказал Бидонько. По его словам, 3 февраля планируется выезд сотрудника департамента внутренней политики региона в поселок Косья для помощи в переговорах между ЕВРАЗ и буддистами.

Достигнутый компромисс подтвердили и представители общины. В группе «Шедруб Линг» в соцсети «ВКонтакте» заявили, что 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс. В выходные дни представителям общины будет открыт доступ к культовым объектам. В частности, 13 февраля там состоится празднование буддийского нового года по лунному календарю. На момент публикации получить комментарий ЕВРАЗа не удалось — в пресс-службе компании обещали предоставить ответ в течение дня.

Ранее URA.RU сообщало о многократных переговорах ЕВРАЗа с буддистами, которые организовывал Бидонько. Входящий в состав компании Качканарский ГОК осваивал участки с титаномагнетитовыми рудами в районе горы Качканар. По соглашению предполагалось, что буддисты выполнят решение суда 2014 года и переедут с территории месторождения в поселок Косья. Необходимость такого шага продиктована тем, что монастырь оказался в непосредственной близости от зоны взрывных работ. Однако буддисты крайне неохотно шли на компромисс. На минувшей неделе им был поставлен ультиматум: покинуть «Шедруб Линг» до 1 февраля. В противном случае власти планировали подключить к делу судебных приставов.