Прилепин сравнил митингующих в России с ополченцами Донбасса

Захар Прилепин считает, что митингующие в России не смогут победить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Писатель, глава партии «За правду» Захар Прилепин в своем telegram-канале сравнил российских митингующих с ополченцами Донбасса. Сравнение получилось не в пользу демонстрантов.

«С такими нерабами вам не победить. С такими нерабами только в контр-страйк играть можно», — считает Прилепин. Писатель отметил, что в Сети ему часто стали попадаться видео, где вчерашние бойцы с полицией извиняются за свое поведение. Поэтому он считает, что молодых людей ошибочно называют «свободным» поколением, людьми, которые «не будут рабами системы».

Прилепин вспомнил, как заставляли раскаяться и признаться в терроризме донбасских ополченцев. Они даже под страхом смерти стояли на своем, говорит писатель. Также он привел в пример россиянина Евгения Мефедова, которого украинская милиция допрашивала десятки раз ради признания в шпионаже. Он не пошел на сделку со следствием, не записал видео с извинениями, подчеркнул Прилепин. Ранее политик заявлял, что только Россия может помочь Украине с ее внутренним конфликтом, напоминает агентство Nation news.

В феврале прошлого года писатель создал собственную политическую партию «За правду», пишет RT. В январе 2021 Прилепин объявил, что пойдет на выборы в Госдуму.