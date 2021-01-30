Прилепин идет на выборы в ГД по федеральным спискам новой партии

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Захар Прилепин, интервью. Москва, прилепин захар
Писатель Прилепин готов стать депутатом Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Писатель Захар Прилепин пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году по федеральным спискам нового политического объединения, включающего в себя «Справедливую Россию», «За правду» (которую возглавляет Прилепин) и «Патриотов России». Об этом сообщил сам Прилепин после подписания межпартийного манифеста об объединении трех партий.

«Мы с Сергеем Мироновым (глава „СР“ — прим. ред.) и Геннадием Семигиным (глава „Патритов России“ — прим. ред.) в списке», — сообщил он в интервью РИА «Новости». Прилепин добавил, что по остальным участникам списка еще идет обсуждение.

Также, по его словам, идут переговоры о выдвижении одномандатников по округам. «Есть несколько регионов, которые мы обсуждаем уже, где у нас есть поддержка», — отметил Прилепин.

Манифест об объединении партий был подписан 28 января в Москве. В него вошли основные пункты программы каждого из политических движений. Таким образом, лидеры «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин устранили идеологические разногласия, которые препятствовали слиянию партий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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