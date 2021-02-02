В правительстве РФ ответили на идею ввести продуктовые карточки

Российское правительство не собирается поддерживать россиян продуктовыми карточками. Об этом заявил пресс-секретарь главы кабмина Михаила Мишустина.
«Правительство РФ не обсуждает введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки россиян», — передает слова представителя политика РИА «Новости». При этом Минпромторг обещает начать выдавать деньги на продукты некоторым россиянам.
Пользователей соцсетей такая инициатива не обрадовала. Некоторые посчитали ее унизительной и заявили, что предпочли бы повышение пенсий старикам, чем деньги на продукты. При этом ранее идею введения продуктовых сертификатов поддерживали в Госдуме, пишет агентство Nation news. Депутат Ярослав Нилов объяснил, чем сертификаты отличаются от карточек, напоминает телеканал 360.
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