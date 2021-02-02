В правительстве РФ ответили на идею ввести продуктовые карточки

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Правительство не будет вводить продуктовые карточки для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российское правительство не собирается поддерживать россиян продуктовыми карточками. Об этом заявил пресс-секретарь главы кабмина Михаила Мишустина.

«Правительство РФ не обсуждает введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки россиян», — передает слова представителя политика РИА «Новости». При этом Минпромторг обещает начать выдавать деньги на продукты некоторым россиянам.

Пользователей соцсетей такая инициатива не обрадовала. Некоторые посчитали ее унизительной и заявили, что предпочли бы повышение пенсий старикам, чем деньги на продукты. При этом ранее идею введения продуктовых сертификатов поддерживали в Госдуме, пишет агентство Nation news. Депутат Ярослав Нилов объяснил, чем сертификаты отличаются от карточек, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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