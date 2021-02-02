Прилепин предложил поставить памятник Мотороле

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Учредительный съезд политической партии
Захар Прилепин также предложил отправить на каменоломню депутатов, которые отказались назвать улицу в честь Моторолы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Писатель и глава партии «За правду» Захар Прилепин предложил поставить в России памятник покойному полковнику вооруженных сил ДНР и герою республики Мотороле (Арсену Павлову). Об этом автор написал в своем telegram-канале по случаю дня рождения ополченца.

«Я хочу, чтоб Арсену стоял памятник в России», — говорит Прилепин. Он также вспомнил, что в родном городе Моторолы как-то хотели назвать улицу в честь полковника ДНР. Однако депутаты отклонили инициативу. «Я хочу, чтоб этих депутатов отправили на месяц на каменоломню», — уточнил писатель.

Прилепин вспомнил, что когда он уезжал из ДНР, Моторола часто ему звонил. Они могли вести дружеские беседы по несколько часов, рассказывает писатель. У него даже остались записи Моторолы. Павлов был умным и удивительным человеком, заключил Прилепин.

Ранее писатель сравнил нынешних протестующих с ополченцами Донбасса. Сравнение оказалось не в пользу российских демонстрантов. В июле 2020 автор призывал присоединить Донбасс к России, напоминает телеканал 360. Позже выяснилось, что Прилепин собирается баллотироваться в Госдуму, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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