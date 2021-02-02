Навальному предсказали реальный срок в колонии

Дело Алексея Навального рассматривается сегодня в Мосгорсуде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Блогера Алексея Навального ждет реальный тюремный срок, так как еще одно исключение в отношении дважды судимого человека уже невозможно. Таким прогнозом в разговоре с URA.RU поделился политолог Михаил Ковалев.

В Мосгорсуде 2 февраля рассматривается иск Федеральной службы исполнения наказаний РФ к блогеру Алексею Навальному. Ведомство обвиняет его в нарушении условий испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». Помимо большого количества российских журналистов, на суде по делу блогера присутствуют также представители различных зарубежных дипведомств.

«Если брать правовую сторону вопроса, то конечно, срок суд должен поменять на реальное заключение. Потому что нарушены условия условного приговора. Сделать исключение? Правовая система тут оказывается в спорном положении, потому что Навальный и так исключением много лет является. Потому что у него два условных срока и он постоянно нарушает их условия», — подчеркнул Ковалев.

Интерес сегодняшнему заседанию суда со стороны западных дипломатов политолог связывает с геополитической конкуренцией между странами. «Для зарубежных партнеров-соперников России представитель оппозиции, яркий, шумный, он, конечно, является тоже ресурсом. Это простая выгода — поддерживать оппозицию», — резюмировал эксперт.

В 2014 году Навальный получил 3,5 года условно, а также испытательный срок до конца 2020 года по уголовному делу «Ив Роше». По версии ФСИН, блогер неоднократно нарушал требования испытательного срока и не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции Москвы.

Кроме того, находясь на испытательном сроке, летом прошлого года Навальный стал фигурантом еще одного уголовного дела — о клевете. Он назвал пенсионера, выступавшего в поддержку поправок к Конституции страны «продажным холуем».

Еще одно уголовное дело в отношении Навального возбудил уже Следственный комитет РФ. Блогер подозревается в растрате 350 миллионов рублей пожертвований на собственные нужды.