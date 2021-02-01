Начальника курганского Росреестра Олега Молчанова суд арестовал на 2 месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Арест главы курганского Росреестра Олега Молчанова

Арестованного в Кургане главу местного управления Росреестра Олега Молчанова заподозрили в лоббировании интересов одной из национальных диаспор. Дело в том, что зданием на улице Бурова-Петрова, 98Д, которое арендовал Росреестр, владеет предприниматель из диаспоры. Об этом URA.RU стало известно от курганских бизнесменов.

«Сразу после строительства здания в 2009 году туда въехало управление. Построил здание предприниматель [Нифтуллаев Эмин Тахир оглы], которого причисляют к национальной диаспоре. Сейчас они активно развивают в городе бизнес, связанный с туризмом (горячими источниками), торговлей одеждой (строят магазины), общественным питанием», — пояснил URA.RU предприниматель.

По сведениям источника агентства, в материалах дела есть показания сотрудника Росреестра. Он заявлял, что руководству управления поступали другие предложения по аренде зданий. Они были более выгодными, что позволило бы сэкономить бюджетные средства. Однако глава областного управления Росреестра отверг их.

29 января источники URA.RU сообщили об обысках в здании управления Росреестра по Курганской области, после чего Молчанова задержали. Как считает следствие, Молчанов, возможно, незаконно получал денежное вознаграждение в размере 10% от арендной платы, что повлекло причинение бюджету ущерба в 200 млн рублей. Эти данные указал следователь на суде по избранию меры пресечения главу управления Россрестра по Курганской области. Сам Молчанов в суде пояснял, что договоров аренды не касался — этим занимается его заместитель. А подчиненный дал на него такие показания из мести за выселение из кабинета.

Согласно документам сайта госзакупок, Росреестр заключил с единственным поставщиком договор аренды здания на три года на 80,7 млн рублей (560 рублей за 1 кв. м; ранее стоимость аренды составляла 498 р. за 1 кв. м). ИП Нифтуллаев по госконтрактам предоставляет Росреестру коммунальные услуги. Получить комментарии предпринимателя агентству не удалось, его номер не отвечал или был занят.