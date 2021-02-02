Мэрия Екатеринбурга подала в суд на Минобороны России

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Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, трубопровод, водовод, водоканал, жкх, водоснабжение
Разбирательство касается признания права собственности на земельный участок, где расположены технические объекты «Водоканала» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга подала в Свердловский арбитражный суд иск к Министерству обороны России из-за земельного участка. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

«Арбитражный суд Свердловской области, ознакомившись с исковым заявлением администрации Екатеринбурга к Министерству обороны РФ, департаменту имущественных отношений Минобороны РФ о признании права на земельный участок, определил исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 24 февраля 2021 года на 11.30», — говорится в определении суда.

Исковое заявление было подано горадминистрацией 21 января. В качестве третьих лиц по делу привлечены МУП «Водоканал» (Екатеринбург), Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ и свердловское управление Росимущества.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга URA.RU сообщили, что разбирательство касается признания в судебном порядке права собственности на земельный участок, где расположены технические объекты «Водоканала». «Когда-то этот участок земли принадлежал военным. Сейчас оформляется право собственности на муниципалитет. Юристы говорят, что вопрос технический», — уточнили там.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Министерства обороны России не удалось. В ведомство отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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