В Тюмени начали наказывать за участие в митинге 31 января

31 января тюменцы вышли на несанкционированный митинг Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Тюмени четверо участников несанкционированного митинга 31 января получили штрафы по 15 тысяч рублей каждому. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

«Наказание по ч.5 статьи 20.2 КоАП РФ получили четверо жителей Тюмени. Каждому из них назначен штраф в 15 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального районного суда. Речь идет о задержанных участниках несанкционированного митинга, прошедшего 31 января.

Один из тех, кто получил наказание, рассказал URA.RU, что не знал, что у него сегодня суд. «Сейчас я нахожусь на учебе, о суде даже не знал — мне говорили, что придет смс на телефон с датой, но его не было. В день митинга я давал интервью, после этого ко мне подошли двое омоновцев и увели в машину. Плаката у меня не было, пару раз выкрикнул: „Свободу Навальному!“» — рассказал Кирилл Д. в разговоре с агентством. На акцию он пришел за компанию с друзьями.

По словам молодого человека, полицейские не были грубы, в отделении он провел порядка шести часов. После задержания он не обращался за помощью — не знал куда. На следующие подобные акции собеседник URA.RU приходить не собирается, так как пообещал своим родным этого не делать.

По данным Центрального районного суда Тюмени, в настоящее время сюда поступило 14 протоколов после митинга 31 января, рассмотрены четыре. Ранее суд вынес наказание девяти участникам акции 23 января — они получили штрафы по 10 и 15 тысяч рублей. Еще один протокол по первой акции рассмотрят в ближайшее время.

По сведениям сайта Ленинского районного суда, сюда после 31 января поступило три протокола. До этого было рассмотрено пять. Трем осужденным назначен арест по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ: координатору «Штаба Навального» Ивану Вострикову — пять суток, сотрудникам штаба Сергею Осколкову и Глебу Шафигуллину — восемь.

Еще два протокола были возвращены судом без рассмотрения. Официальная причина — «составление протокола и оформление материалов неправомочными лицами, неправильное составление либо неполнота материалов».

Ранее URA.RU писало о еще одном оштрафованном участнике митинга. По его словам, на него перед задержанием указал некий мужчина, который был одет в штатское.