В Тюмени участнику митинга 31 января вынесли приговор

В день протестной акции в Тюмени задержали 43 человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Тюмени штраф в 15 тысяч рублей получил участник несанкционированного митинга, прошедшего 31 января. Об этом URA.RU рассказал сам осужденный Дмитрий Т. По его словам, о своем выходе на акцию он все равно не жалеет.

«Сегодня суд назначил мне наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Меня задержали у здания областной думы. Рядом, в толпе, стоял мужчина в штатском, и снимал происходящее на телефон, в том числе и меня. Затем он куда-то отошел, а когда вернулся потрогал меня за куртку. Сказал что-то из серии: „Классная куртка“. Ко мне сразу же подошли двое омоновцев, взяли под руки и увели», — рассказал URA.RU Дмитрий. По его словам, в отделении он провел порядка трех часов, там находились и другие задержанные, причем люди постоянно менялись — кого-то увозили, кого-то привозили.

Как рассказал собеседник URA.RU, о своем участии в акции он не жалеет. «Я вышел не за Навального, к нему у меня нейтральное отношение. На митинг я пришел против коррупции и несменяемости власти, а также за права людей», — пояснил Дмитрий. Он отметил, что уже связался с организациями, поддерживающими тех, кого задержали в ходе акций. Ему пообещали помочь выплатить назначенный штраф.

Сегодня Центральный городской суд начал рассматривать протоколы, составленные на участников несанкционированного митинга, который прошел 31 января. В настоящее время их поступило 14, по двум приговоры вынесены. Кроме того, накануне в суд пришло еще одно дело на участника митинга, прошедшего 23 января.