14 тюменцев накажут за участие в митинге в поддержку Навального

По данным МВД, на митинге 31 января в Тюмени были задержаны 43 человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Центральный суд Тюмени поступили 14 протоколов на участников несанкционированный акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 31 января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда.

«В суд поступили 14 материалов на участников митинга 31 января, все за нарушение части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях», — рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального городского суда Тюмени. Слушания по делам состоятся в ближайшее время. Обвиняемым в нарушениях грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, либо исправительные работы.

Как ранее сообщало URA.RU, на акции 31 января были задержаны 43 человека. Митинг в поддержку Алексея Навального был несанкционированным. По итогам прошлой акции (23 января) наказания получили трое: накануне митинга был задержан координатор тюменского штаба Навального Иван Востриков. Он получил пять суток ареста. Непосредственно в день акции в полицию доставили двух сотрудников штаба — Сергея Осколкова и Глеба Шафигуллина. Наказание для них составило по восемь суток ареста.