Свердловские власти с 5 февраля снимут ограничения на работу заведений общепита после 23:00. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Ранее снятие запрета анонсировало URA.RU.
«Одним из вопросов, поднятых сегодня на заседании регионального оперштаба, стало возвращение заведений общепита к работе без ограничений по времени. Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам», — написал глава региона.
Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев ослабил ограничения для фанатов на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях: болельщики смогут занимать половину трибун, а не треть, как было раньше. При этом глава региона просил заведения общепита «набраться терпения» и закрываться до 23:00.
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