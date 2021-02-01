01 февраля 2021

В Свердловской области снимают ограничения на работу кафе и баров. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Bla Bla Bar. Екатеринбург, bar, ночной клуб, бар, bla bla bar
Работать после 23:00 будет разрешено при условии строгого следования всем санитарным правилам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловские власти с 5 февраля снимут ограничения на работу заведений общепита после 23:00. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Ранее снятие запрета анонсировало URA.RU.

«Одним из вопросов, поднятых сегодня на заседании регионального оперштаба, стало возвращение заведений общепита к работе без ограничений по времени. Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время — с 23.00 до 6.00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам», — написал глава региона.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев ослабил ограничения для фанатов на спортивных мероприятиях в закрытых помещениях: болельщики смогут занимать половину трибун, а не треть, как было раньше. При этом глава региона просил заведения общепита «набраться терпения» и закрываться до 23:00.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...