Губернатор ЯНАО меняет расстановку сил в правительстве

Дмитрий Артюхов перераспределил полномочия между замами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В правительстве ЯНАО перераспределяют полномочия между губернатором Дмитрием Артюховым и его заместителями. Процесс начался после выхода из состава окружной администрации главы департамента связи Кирилла Албычева. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ямальского правительства.

«Обязанности перераспределяют после исключения Албычева», — пояснили там. Согласно новому принципу, губернатор Артюхов больше не будет координировать вопросы цифрового развития, IT и телерадиовещания. Эти обязанности перешли к главе аппарата губернатора Ирине Новоселовой. Также чиновница станет ответственной за цифровизацию государственных и муниципальных услуг. Новые обязанности получила и вице-губернатор Ирина Соколова — она будет курировать работу Центра управления регионом.

Обновленную схему одобрил губернатор. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение обязанностей между членами правительства ЯНАО», — говорится в подписанном Артюховым постановлении, копия которого есть в распоряжении URA.RU.

2 февраля глава департамента информтехнологий и связи Кирилл Албычев был исключен из состава правительства ЯНАО. Это произошло после того, как Ирину Новоселову, как и предсказывали источники URA.RU, назначили главой аппарата губернатора. К чиновнице перешел контроль над цифровым развитием и IT. При этом Албычев сохранил пост руководителя департамента.