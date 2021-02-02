Рустем Слободин погиб вместе с товарищами в горах на Урале Фото: архив фонда памяти группы Дятлова

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Екатеринбурженка Людмила Соколова — невеста одного из участников группы Дятлова Рустема Слободина — спустя годы открыла URA.RU семейную тайну. После трагедии, произошедшей с туристами в 1959 году, она долгое время не могла полюбить кого-то другого, храня верность погибшему жениху. Изменить жизнь ей помогла мать Слободина, уговорившая ее выйти замуж.

Рустем и Людмила дружили с детства — вместе ходили на занятия Детской технической станции (он конструировал танки, она — самолеты). «Мы собирались пожениться, — вспоминает женщина. — Потом (после гибели группы) я все время носила ему цветы — маки из сада. Мать его говорила мне: „И долго ты так будешь ходить? Всю жизнь хочешь быть одна? Поставь [парней] в ряд и выбирай, кто лучше“. А я ни в какую».

Людмила пронесла через всю жизнь любовь к Рустему Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Однажды на курорте Людмила познакомилась с молодым человеком, который учился в Свердловске, и он начал ухаживать за ней. «Я привела его к маме Рустема. Я играла на пианино, а он очень хорошо итальянские романсы пел, и, конечно, он ее покорил. И она нас благословила. Но я всю жизнь прожила с любовью в сердце к Рустему, и муж знал это», — призналась Людмила Соколова корреспонденту URA.RU.

В ее семье родились два сына, затем пятеро внуков, причем один из них появился на свет 2 февраля (в день трагедии с туристами). «У Ваньки не было мамы, и он 20 лет жил у меня — как третий сын мне был, — говорит Людмила. — Я считаю, что это Рустем мне его послал, что это как наш с ним ребенок».

Туристы из группы Дятлова погибли в горах Северного Урала в 1959 году при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что произошло: от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и нападения снежного человека. В Екатеринбурге 2 февраля ежегодно проходит конференция, посвященная памяти погибших туристов, на которой исследователи защищают свои версии и рассказывают о последних открытиях.

По словам Соколовой, в 1959 году провожать дятловцев в последний путь пришел «весь город» (Людмила — в верхнем ряду вторая слева) Фото: Андрей Гусельников, URA.RU