Экс-главе «курганской Рублевки» грозит девять лет колонии

Прокурор просит отправить Александра Носкова в колонию общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему главе Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Александру Носкову грозит до девяти лет колонии. Такое наказание запросил для него на судебном заседании представитель прокуратуры.

«[Прокурор запросил] девять лет лишения свободы в колонии общего режима и лишение права три года занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Носков выступил с последним словом, признавать вину он отказался.

«Говорили о том, что в действиях Носкова отсутствует состав преступления. Мотивировали, почему он отсутствует со ссылками на доказательства, экспертизы, судебное решение», — рассказал URA.RU адвокат Владимир Менщиков. «Носкову вменяют, что его действиями был причинен ущерб бюджетам более 15 млн рублей, которые незаконно перечислены ООО „Мультипласт“ за фактически не выполненные ими работы по договору. Но при этом решением арбитражного суда в пользу ООО „Мультипласт“ с администрации Кетовского района было взыскано более 68 млн рублей. Это собственные средства организации, вложенные в строительство этого водопровода», — добавил он.

Судья удалился в совещательную комнату. Приговор Носкову планируется вынести 11 февраля.

Носкова задержали в сентябре 2019 года. В областном УФСБ поясняли, что экс-чиновник подписал недостоверные акты на 15 млн рублей за невыполненные работы по строительству водопровода. Дело передано в суд. В 2017 году суд признал Носкова виновным в получении трех взяток по 100 тысяч рублей.