Дело бывшего главы Тобольского района поступило в суд

Бывший глава Тобольского района Юрий Батт ушел в отставку 14 января 2020 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уголовное дело экс-главы Тобольского района Юрия Батта поступило на рассмотрение в городской суд Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда. Бывшего чиновника будут судить по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Как стало известно из материалов дела, Юрий Батт весной 2018 года письменно распорядился разрешить ООО „Промэкскавация“ использовать под склад добытого в карьере песка земли особо охраняемой природной территории — комплексного заказника регионального значения „Абалакский природно-исторический комплекс“. После работ компания нарушила технологию добычи, складирования песка и допустило передвижение техники по охраняемому участку, что категорически запрещено», — сообщает пресс-служба суда.

Там уточнили, что техника компании «Промэкскавация» уничтожила плодородный слой почвы на площади около 91 тыс. кв. м. Причиненный ущерб составил около 2,3 млрд рублей. Сразу после того, как начались разбирательства по этому делу, Батт уволился с поста главы Тобольского района.

Ранее URA.RU писало о том, что экс-главу Тобольского района Юрия Батта подозревают в нанесении ущерба региональному бюджету в размере 2,3 млрд рублей. Теперь дело дошло до суда.