02 февраля 2021
01 февраля 2021

В Кургане ждут федерального министра

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, мантуров денис, портрет
В Кургане снова заговорили о предстоящем визите Дениса Мантурова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которого ждали в Кургане в конце января, может приехать в регион в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.

«Да, Мантурова ждут. Программа визита утверждается», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник отметил, что министр может приехать в Курган уже в конце этой недели.

В пресс-службе губернатора Курганской области не стали комментировать URA.RU информацию о возможном визите, предложив обращаться в министерство. Дозвониться в пресс-службу минпромторга РФ URA.RU не удалось — указанный на сайте телефон был постоянно занят. Также не получилось дозвониться до приемной ведомства.

Министра Мантурова ждали в Кургане в конце января. Ожидалось, что он посетит ряд предприятий региона и проведет совещание по развитию промышленности. Позже стало известно, что визит отменен, но может состояться в другое время.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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