В Кургане ждут федерального министра

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, которого ждали в Кургане в конце января, может приехать в регион в ближайшие дни. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.
«Да, Мантурова ждут. Программа визита утверждается», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник отметил, что министр может приехать в Курган уже в конце этой недели.
В пресс-службе губернатора Курганской области не стали комментировать URA.RU информацию о возможном визите, предложив обращаться в министерство. Дозвониться в пресс-службу минпромторга РФ URA.RU не удалось — указанный на сайте телефон был постоянно занят. Также не получилось дозвониться до приемной ведомства.
Министра Мантурова ждали в Кургане в конце января. Ожидалось, что он посетит ряд предприятий региона и проведет совещание по развитию промышленности. Позже стало известно, что визит отменен, но может состояться в другое время.
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