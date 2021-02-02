В ЯНАО растут темпы смертности от коронавируса

На Ямале подтверждено 35 803 случая коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Темпы смертности от коронавируса в ЯНАО становятся одними из самых высоких в России. За последние сутки в округе скончался еще один человек с подтвержденной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб. По частоте летальных исходов Ямал является одним из лидеров страны.

«В Ноябрьске умерла 63-летняя женщина», — говорится в сводке оперштаба. За время пандемии жертвами коронавируса стали 382 ямальца. По частоте смертей ЯНАО занимает 11 место в России — 70,9 случая на 100 тысяч населения. Еще полтора месяца назад округ входил в первую пятерку.

Также за сутки коронавирусом заразились 62 жителя ЯНАО. Крупный всплеск произошел в Муравленко, где зафиксировали 12 случаев. В Надымском районе инфекцию диагностировали у 11 жителей. По 10 человек заболели в Ноябрьске и Пуровском районе. В Новом Уренгое вирус подхватили восемь горожан, в Салехарде — двое. Всего в ЯНАО подтверждено 35 803 случая коронавируса, вылечились 32 250 пациентов.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.