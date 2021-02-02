Блогера из ЯНАО затравили из-за прививки от коронавируса

Пост активиста хейтеры посчитали заказным и проплаченным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опубликованный активистом и блогером-тысячником из ЯНАО Сергеем Сэротэтто пост о необходимости вакцинации от коронавируса, вызвал резкую критику со стороны хейтеров. Под записью, размещенной в группе «В Салехарде» во «ВКонтакте», стали появляться негативные комментарии в адрес автора.

«Сколько заплатили?» — прямо спрашивает у автора пользователь, зарегистрированный как Евгений Ледков. «Противно смотреть на эту заказуху!» — соглашается Андрей Втюрин. «Агитация как во время выборов», — отмечает Диана Шахова, ниже поясняя остальным, что блогер размещает свои посты об успешной вакцинации «для отчета».

Сам Сергей Сэротэтто считает, что хейтеров единицы и не стал тратить время на полемику с ними. «Кто-то высказывается против вакцинации, я думаю, это просто малоинформированные люди. Вакцина это единственный способ обезопасить себя и своих родных. Если ты хочешь, чтобы они были здоровы, нужно прививаться. Хейтеры были всегда, я к этому отношусь спокойно, когда-нибудь и они придут к тому, что надо прививаться», — высказался блогер в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Прививочная кампания в ЯНАО продолжается. Несмотря на официально объявленном принципе добровольности, с мест периодически поступают сообщения о том, что работников «групп риска» — учителей и врачей — заставляют делать прививку от коронавируса в обязательном порядке.