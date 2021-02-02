Полпред Владимир Якушев (в центре) и губернатор Алексей Текслер сегодня работают в челябинском атомграде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 февраля прибыли в Озерск, передает корреспондент URA.RU. Визит в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) начался с ПО «Маяк», градообразующего предприятия Росатома, передает корреспондент URA.RU. Совещание на «Маяке» было закрытым для прессы.

После визита на комбинат, Якушев и Текслер осмотрели, как идет строительство крытой ледовой арены «Высота», которую возводят при поддержке акционера ЧТПЗ Андрея Комарова. Общая площадь застройки составит почти 6 тысяч кв. метров. Трехэтажное здание включает ледовую арену с трибунами на 400 болельщиков, гардеробные для спортсменов и посетителей, буфетом и медблоком. Текслер поинтересовался, успеют ли возвести арену в срок, строители заверили, что справятся. «В программе визита также значатся осмотр новой насосно-фильтровальной станции и городской поликлиники», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Двухдневный визит Якушева в Челябинскую область начался 2 февраля. Полпред ознакомился с практикой борьбы с пандемией коронавируса и построенным за 74 дня областным инфекционным центром на 60 коек, высокотехнологичным производством в индустриальном парке «Станкомаш». Также в его присутствии было подписано соглашение между областными властями и компанией «Фортум» о модернизации последней ТЭЦ мегаполиса, которая продолжает работать на угле. Ее перевод на газ позволит на 20% снизить выбросы золы и других загрязняющих веществ в атмосферу Челябинска.

Завершился первый день визита закрытым совещанием с силовиками. Инсайдеры URA.RU сообщили, что оно было главным образом посвящено знакомству с ситуацией в регионе по линии силовых ведомств.

Строители заверили, что спорткомплекс будет сдан в срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возле арены будут работать площадки для занятий спортом и зимний каток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU