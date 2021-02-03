Фургалу предъявлено окончательное обвинение

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Бывшего губернатора Хабаровского края обвинили в убийстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Следственный комитет России предъявил бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу окончательное обвинение. Он обвиняется в покушении на убийство нескольких человек, сообщает ведомство.

«„Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой“. „Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой“. „Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия“», — приводит официальный сайт СК статьи, по которым обвиняют Фургала.

По версии следствия, Сергей Фургал организовал преступную группу, которая в 2004—2005-х годах совершила покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Это было сделано с целью расширения бизнеса Фургала, который открыл новые пункты по приему металлолома в Амурской области и занялся устранением конкурентов.

После задержания экс-губернатора Хабаровского края в июле 2020 года в Хабаровске начались протесты. 20 июля президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. По словам главы государства, Фургал исправно работал на своем посту, но против него выдвинуты тяжелые обвинения, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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