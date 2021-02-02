На главный концерт года в Салехард пригласят Maruv

Украинская певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом Maruv, может стать звездой эстрады, приглашенной на день города в Салехард. По информации источников, участница откровенных и эпатажных клипов вошла в число артистов, с которыми окружная столица сейчас ведет переговоры.
«С представителями Марув сейчас ведутся переговоры, — сообщили близкие к горадминистрации инсайдеры. — Если удастся договорится, то она будет выступать в Салехарде 11 сентября». С кем еще ведутся подобные переговоры, собеседник уточнить затруднился.
В городской администрации Салехарда сообщение не подтвердили, но и не опровергли. «Идет процесс подготовки к празднованию дня города. Пока конкретных договоренностей с конкретным артистом либо музыкальной группой нет», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Кроме того, решение о том, кто из артистов приедет на праздничный концерт, как утверждают власти, будут принимать сами горожане. «Как будет определен список артистов, запустим голосование среди салехардцев», — пояснили в горадминистрации.
Получить комментарии у представителей Анны Корсун не удалось. Директор и помощник артистки на вопросы URA.RU не отреагировали.
Между тем, Maruv известна не только откровенными и провокационными клипами в шокирующих нарядах. В 2019 году она публично отказалась представлять Украину на конкурсе «Евровидение» из-за условий, выдвинутых Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ).
В конце прошлого года Корсун вместе с TikTok блогером Даней Милохиным записали клип для сериала «Перевал Дятлова». Дуэт перепел старый советский хит «Есть только миг».
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