«Дом-2» объявил новый кастинг

Шоу ищет новых героев до 25 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Скандальное реалити-шоу «Дом-2», выходившее с 2004 по 2020 год, объявило о наборе новых героев. Об этом сообщила сотрудница службы по кастингу Надежда Ермакова.

«Дом-2 в новом формате и с новыми героями возвращается на российское ТВ! Мы запускаем кастинги по всей стране дистанционно!» — написала она на своей странице в Instagram. Участие в отборе могут принять молодые люди от 18 до 25 лет. При подаче заявки нужно указать фамилию, имя, возраст, город, а также оставить свой контактный телефон, ссылки на соцсети, выступления, песни и клипы, говорится в сообщении.

Ранее телеканал ТНТ объявил о закрытии телешоу. Однако вскоре появилась информация о выходе «Дома-2» на другом канале — СТС Love. Телеканал 360 сообщал о возможном появлении новых участников. Однако экс-ведущий шоу Андрей Черкасов в конце января был уверен, что участники будут те же, а судьба ведущих станет известна только после выбора новой площадки.