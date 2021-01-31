Экс-ведущий «Дома-2» раскрыл подробности перезапуска проекта

Обитатели «поляны» смогут остаться участниками шоу Фото: страница Андрея Черкасова в Instagram

В реалити-шоу «Дом-2» останутся те же участники, которые были на момент прекращения съемок, а судьба ведущих станет известна только после выбора новой площадки. Об этом URA.RU рассказал экс-ведущий шоу Андрей Черкасов.

«Те участники, которые сейчас остались на „поляне“, начиная Алексеем Купиным и заканчивая Евгением Ромашовым, они должны остаться и дальше. По ведущим мне не было сделано никакого предложения и другим ведущим ведущим тоже. Мы ждем», — сказал Черкасов. По его мнению, выбор будет зависеть от площадки на которую перейдет реалити-шоу. Экс-ведущий отметил, что к концу февраля, началу марта будет появляться много слухов о проекте, так как именно вы это время ожидается его «воскрешение». Он подчеркнул, что когда объявлялось о закрытии «Дома-2», то это было лишь прощание с ТНТ.

Другие экс-ведущие шоу Ольга Орлова и Антон Беккужев не смогли прокомментировать, какие изменения грядут в формате проекта. Они рекомендовали обратиться в пресс-службу ТНТ. Редакция направила запрос в «Газпром-Медиа».

Телеканал ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» в середине декабря, пишет VSE42.Ru. Сотрудник шоу предполагал, что новой площадкой может стать платная платформа в сети или маленький телевизионный канал. Решение о показе будет принято после съемок пилотной серии.