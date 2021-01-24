24 января 2021

Врач рассказал, что повышает риск заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, фельдшер, медики, covid19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Прививка может стать решением сразу двух проблем, считает Игорь Салынцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Панический страх может стать одной из причин заражения коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам рассказал врач-психотерапевт Игорь Салынцев.

По его словам, эмоциональное и психическое состояние человека отражается в том числе на физиологии. «Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», — цитирует врача радио Sputnik. По мнению Салынцева, прививка может стать решением сразу двух проблем. Во-первых, вакцина защитит организм от вируса. Во-вторых, снизит уровень тревожности. Тем самым, по мнению врача, удастся убрать негативное давление на иммунитет, которое делает организм уязвимым перед любой инфекцией.

Ранее сообщалось, что COVID-19 поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха. Как отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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