Врач рассказал, что повышает риск заражения коронавирусом

Панический страх может стать одной из причин заражения коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам рассказал врач-психотерапевт Игорь Салынцев.
По его словам, эмоциональное и психическое состояние человека отражается в том числе на физиологии. «Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии», — цитирует врача радио Sputnik. По мнению Салынцева, прививка может стать решением сразу двух проблем. Во-первых, вакцина защитит организм от вируса. Во-вторых, снизит уровень тревожности. Тем самым, по мнению врача, удастся убрать негативное давление на иммунитет, которое делает организм уязвимым перед любой инфекцией.
Ранее сообщалось, что COVID-19 поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха. Как отметил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом.
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