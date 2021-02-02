Первый кандидат на конкурс по выбору главы Перми подал документы

Депутат Пермской городской думы от КПРФ Геннадий Сторожев подал документы на участие в конкурсе по выбору главы Перми. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Сегодня по предложению бюро Пермского крайкома КПРФ сдал в конкурсную комиссию по выборам главы города Перми необходимый пакет документов для регистрации в качестве кандидата на пост главы города», — сообщил Сторожев. Он также предложил всем желающим направлять ему предложения для кандидатской программы.
В пресс-службах администрации Перми и гордумы URA.RU пояснили что не обладают информацией о поданных другими кандидатами документах на участие в конкурсе. Телефон секретаря конкурсной комиссии Натальи Росляковой оказался не доступен для связи.
В минувший понедельник состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на кресло главы Перми. В ее состав вошло 12 человек: по 6 представителей от руководства края и города. Документы от кандидатов принимаются со 2 февраля по 4 марта. Отбор кандидатур завершится 18 марта.
Ранее стало известно, что принять участие в конкурсе решили градозащитник Денис Галицкий, координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, бизнесмен Александр Репин, руководитель сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский и и. о. мэра Перми Алексей Демкин.
Подписывайтесь на URA.RU в