Родные фотографа-убийцы Лошагина и его жертвы летят к Малахову

Дмитрий Лошагин перед приговором (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родные и друзья фотографа-убийцы Дмитрия Лошагина, а также близкие его жертвы — фотомодели Юлии Прокопьевой отправились к Андрею Малахову на ток-шоу «Прямой эфир». Об этом URA.RU рассказал один из участников телепрограммы. Запись намечена на вечер 3 февраля.

«Летят Светлана Рябова (мама убитой Юлии Прокопьевой-Лошагиной), юрист Иван Волков, представлявший ее интересы, близкие друзья Лошагина Александр Щипанов и Дмитрий Соколов, первая супруга Дмитрия Татьяна Лошагина», — рассказал будущий герой ток-шоу.

Планировалось, что на съемки полетит мать Дмитрия Лошагина Светлана Робертовна, но, по данным агентства, в последний момент она отказалась — после визита к ней журналистов накануне, когда в суде решалось, выпустят ли Лошагина из колонии. Программа будет посвящена истории убийства им жены-модели и последующей судьбе фотографа.

Адвокат Иван Волков и первая супруга Лошагина Татьяна Фото: читатель URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что фотограф-убийца Дмитрий Лошагин сумел добиться смягчения наказания: Чкаловский суд Екатеринбурга решил отпустить его на свободу, заменив нахождение под стражей на ограничение свободы. Однако на днях свердловский областной суд в апелляции отменил это решение.

Чехарда с судебными решениями почти повторяет историю 2014 года, когда суд первой инстанции сперва оправдал Дмитрия Лошагина, обвиняемого в убийстве жены, однако второй суд назначил ему 10 лет колонии (окончательный срок после апелляции — 9 лет 10 месяцев заключения). Лошагин отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле, но, когда стало известно, что его хотели изнасиловать заключенные, его перевели в ИК № 10 в Екатеринбурге. По данным прокуратуры, до конца срока ему осталось три года и около 20 дней.