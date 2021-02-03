Телефонные мошенники нашли новый способ обмана россиян

В мессенджере Telegram появился бот, который позволяет подменять номер исходящего вызова и изменять голос. Об этом рассказал глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
«После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. При совершении звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на Дрозда. По словам эксперта, так как в Telegram уже встроена IP-телефония, злоумышленникам не придется устанавливать специальные программы на телефон.
Опасность такой схемы в том, что звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы с целью вымогательства, добавил замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев. Он объяснил, что когда злоумышленник через бот в мессенджере укажет в исходящем номере телефон, который записан в контактах абонента, то на вызываемом устройстве высветится записанное имя.
Ранее россиянам посоветовали игнорировать звонки с неизвестных номер, и тогда через некоторое время мошенники перестанут звонить, сообщает телеканал 360. Также нельзя сообщать ни собственные личные данные, ни трехзначный код на обратной стороне пластиковой карты, пишет агентство Nation News. Полная осведомленность телефонных мошенников о своих жертвах связана с несовершенством системы безопасности российских банков рассказали URA.RU ведущие российские хакеры.
Подписывайтесь на URA.RU в