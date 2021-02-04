Свердловский режиссер Сигарев рассказал Дудю о Михалкове. «Его надо жалеть»

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Интервью с Сигаревым. Екатеринбург, сигарев василий
Василий Сигарев дал интервью Юрию Дудю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Никита Михалков — хороший режиссер, но он отстал от жизни. Такое мнение в интервью на yotube-канале «вДудь» журналиста Юрия Дудя высказал уроженец Верхней Салды (Свердловская область), режиссер Василий Сигарев.

«Любой человек живет, и у него в жизни может все, что угодно случится. Ты отстал. От жизни можно отстать. Что его [Михалкова] за это гнобить? Он отстал. Его надо жалеть», — сказал Сигарев. При этом он высоко оценил Михалкова как режиссера. По словам Сигарева, Михалков хорошо работает с актерами, поэтому они в его фильмах играют лучше всего, считает уралец.

Василий Сигарев — российский режиссер, сценарист и продюсер. Выпускник Екатеринбургского государственного театрального института. Режиссировал фильмы «Волчок», «Жить», и «Страна ОЗ». За все эти картины получал приз кинофестиваля «Кинотавр». После просмотра комедии «Страна ОЗ», Дудь назвал Урал «силой». Съемки фильма проходили в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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