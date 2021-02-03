Из ЯНАО запускают новые рейсы на южные направления

Рейсы из Нового Уренгоя в Чебоксары и далее в Минеральные Воды запускает компания «ИрАэро» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начиная с 3 марта авиакомпания «ИрАэро» свяжет аэропорт Нового Уренгоя с Краснодаром и Минеральными Водами с посадкой в Чебоксарах (Чувашия). Как сообщила URA.RU пресс-служба новоуренгойского хаба, рейсы будут выполняться раз в неделю на самолетах SSJ-100.

«Рейсы будут выполняться раз в неделю по средам с вылетом в 10:15 из Нового Уренгоя», — сообщили представители крупнейшего ямальского аэропорта. Далее из Чебоксар самолет уже другим рейсом проследует в Минеральные Воды.

Кроме того, подобный рейс через Чебоксары в Новый Уренгой будет выполняться из Краснодара. Полеты также будут осуществляться по средам.

Между тем, уже с 4 февраля авиакомпания «ИрАэро» возобновила субсидированные рейсы из Воронежа в Новый Уренгой. Ранее представители международного аэропорта имени Петра I сообщали, что лайнеры будут осуществлять полеты по четвергам и воскресеньям.

Аэропорт Нового Уренгоя может получить статус международного после строительства дополнительного терминала, которое завершится через два года. Строительство терминала доверили турецкому консорциуму Limak Marash, общая площадь хаба после реконструкции составит 19,5 тысячи квадратных метров, он сможет пропускать до 840 пассажиров в час.