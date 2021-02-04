Драматург Сигарев рассказал Дудю о расставании с Трояновой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча с Василием Сигаревым и Яной Трояновой в Ельцин Центре. Екатеринбург, сигарев василий, троянова яна
Из-за расставания Сигарев долгое время ходил к психиатру Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Актриса Яна Троянова рассталась с уральским кинорежиссером и сценаристом Василием Сигаревым. Об этом драматург рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю.

«Мы с Трояновой много чего повидали. <.> [Она мне] друг и кореш. Мы живем по отдельности с сентября 2020 года. До этого года полтора мы жили вместе, но уже не как муж и жена. Насколько я понял, Троянова меня разлюбила, как мужчину. Она мне сказала. Это была для меня серьезная история. Я даже к психиатру походил. Как раз полтора года я пытался отпустить. Мы отпускать же не умеем вообще никто», — уточнил он.

Ранее URA.RU сообщало, что известный журналист и блогер, автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь приезжал в Нижний Тагил. После публикации нового выпуска программы стало известно, что поездка на Урал была посвящена биографии уральского кинорежиссера и сценариста Василия Сигарева.

Василий Сигарев — режиссер («Волчок», «Жить», «Страна ОЗ»), сценарист и драматург. С 2003 года встречался с актрисой Яной Трояновой («Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериал «Ольга») из Екатеринбурга.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...