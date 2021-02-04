Драматург Сигарев рассказал Дудю о расставании с Трояновой

Из-за расставания Сигарев долгое время ходил к психиатру Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Актриса Яна Троянова рассталась с уральским кинорежиссером и сценаристом Василием Сигаревым. Об этом драматург рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю.

«Мы с Трояновой много чего повидали. <.> [Она мне] друг и кореш. Мы живем по отдельности с сентября 2020 года. До этого года полтора мы жили вместе, но уже не как муж и жена. Насколько я понял, Троянова меня разлюбила, как мужчину. Она мне сказала. Это была для меня серьезная история. Я даже к психиатру походил. Как раз полтора года я пытался отпустить. Мы отпускать же не умеем вообще никто», — уточнил он.

Ранее URA.RU сообщало, что известный журналист и блогер, автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь приезжал в Нижний Тагил. После публикации нового выпуска программы стало известно, что поездка на Урал была посвящена биографии уральского кинорежиссера и сценариста Василия Сигарева.

Василий Сигарев — режиссер («Волчок», «Жить», «Страна ОЗ»), сценарист и драматург. С 2003 года встречался с актрисой Яной Трояновой («Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериал «Ольга») из Екатеринбурга.