Юрий Дудь приезжал в Нижний Тагил ради уральского кинорежиссера и сценариста Василия Сигарева Фото: скриншот выпуска шоу «Вдудь»

Известный журналист и блогер, автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь приезжал в Нижний Тагил (Свердловская область) ради уральского кинорежиссера и сценариста Василия Сигарева. Драматург стал новым героем выпуска шоу, которое было опубликовано 4 февраля.

Сюжет о режиссере занял два часа. Сигарев в ролике рассказал, что в Нижнем Тагиле учился на педагога и подрабатывал охранником. «[Я на воротах] веревочку поднимал. Когда автоматические ворота сломались, запускал две недели. На табуреточке сидел и пропускал. Такая работа была. Работа мечты. Я писал в это время по ночам. Я почти все ранние коммерческие пьесы написал. Это же удобно. Там я работал четыре месяца», — рассказал Сигарев.

В другом свердловском городе — Верхней Салде, — режиссер родился и рос. Одной из локаций съемок стал городской стадион, где прошло детство Сигарева. «Когда первый раз я пришел сюда посмотреть футбол местной команды, я о.л (удивился, — прим. ред.) от количества мата, который сыпался. Они играли и просто разговаривали на мате. Тут можно было приходить поржать. Они играть не умели, а материться умели», — рассказал он Дудю.

Сигарев также работал на Урале бутлегером. «Это был мой заработок. Мне тесть показал как это делается. Мы делали водку из дагестанского спирта и развозили по точкам, где бабки торговали. <…> Я этот спирт пробовал сам, чтобы не отравить людей», — рассказал драматург.

Василий Сигарев — режиссер («Волчок», «Жить», «Страна ОЗ»), сценарист и драматург. С 2003 года встречался с актрисой Яной Трояновой («Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериал «Ольга») из Екатеринбурга.